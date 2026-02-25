К закрытию межбанка в среду, 25 февраля, курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 25 февраля
|
Закрытие 25 февраля
|
Изменения
|
43,19/43,22
|
43,24/43,27
|
5/5
|
50,95/50,98
|
50,97/51,00
|
2/2
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,49 грн. Евро покупают за 50,75 грн, а продают за 51,34 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,21−43,25, евро — 51,15−51,28 грн.
