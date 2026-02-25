Multi от Минфин
українська
25 февраля 2026, 19:10

В Китае руководитель компании выплатил подчиненным $26 млн годовой премии

Китайская компания и ее руководитель стали вирусными в социальных сетях материкового Китая после того, как распределили 180 миллионов юаней ($26 миллионов) в виде премий в конце года из 270 миллионов юаней прибыли, что вызвало общую зависть среди интернет-пользователей, пишет scmp.com.

Китайская компания и ее руководитель стали вирусными в социальных сетях материкового Китая после того, как распределили 180 миллионов юаней ($26 миллионов) в виде премий в конце года из 270 миллионов юаней прибыли, что вызвало общую зависть среди интернет-пользователей, пишет scmp.com.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Денежная вечеринка

13 февраля компания Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. провела ежегодную корпоративную гала-вечеринку, во время которой было роздано более 60 миллионов юаней ($8,7 миллиона) денежных премий.

На мероприятии было установлено 800 банкетных столов, чтобы разместить около 7000 человек.

Сотрудников приглашали на сцену, чтобы они получили свои вознаграждения, а в других интерактивных мероприятиях они сами считали деньги: какую сумму они насчитали, такую и могли забрать домой.

Согласно видео, распространяющимся в Интернете, сотрудники считали наличные деньги, разложенные на длинных столах, а другие несли на сцену пачки банкнот, некоторые едва могли удержать все деньги.

Во время гала-вечера руководитель Cui Peijun даже обратился в финансовый отдел на сцене, сказав: Почему мы дарим стиральные машины? Вы думаете, что цены на золото выросли? В предыдущие годы мы дарили ожерелья и кольца, принесите наличные деньги и дайте каждому еще 20 000 юаней ($2800 долларов)".

Включая бонусы, распределенные онлайн, общая сумма выплат на конец года превысила 180 миллионов юаней.

Отчет о прибыли компании за 2025 год составил 270 миллионов юаней, что означает, что около 70 процентов ее прибыли были распределены между 7000 сотрудников.

Что известно о компании

Компания была основана в сентябре 2002 года.

Она является производителем и поставщиком услуг в сфере кранов и продуктов транспортировки материалов, а ее деятельность охватывает более 130 стран мира.

Цуй владеет около 98,88% акций компании.

В 2024 году компания зафиксировала чистую прибыль в размере 260 миллионов юаней (38 миллионов долларов США), из которых 170 миллионов юаней были распределены между работниками.

В марте прошлого года, в Международный женский день, компания распределила почти 1,6 миллиона юаней (230 000 долларов США) в виде премий между 2000 женщин-работниц.

Частое предоставление денежных вознаграждений и льгот персонала привело к тому, что интернет-пользователи прозвали Цуя «боссом, который больше всего любит раздавать деньги».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
lider2000
lider2000
25 февраля 2026, 19:42
#
Хороший босс
