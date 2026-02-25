Образование, ипотека, страхование: как уменьшить НДФЛ и получить компенсацию

В январе 2026 года более 621,9 тыс. плательщиков направили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда сумма уплаченного НДФЛ составила 42,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС 25 февраля.

Региональные лидеры по объемам уплаты НДФЛ

Киев -11,6 млрд грн;

Днепропетровская область — 4,8 млрд грн

Львовская область — 3,2 млрд грн;

Киевская область — 2,9 млрд. грн.

Важно: плательщики НДФЛ могут вернуть часть уплаченного налога, воспользовавшись налоговой скидкой.

Если вы официально трудоустроены и в течение года производили определенные расходы, государство предусматривает механизм для частичной компенсации ваших средств.

На что можно получить налоговую скидку

Образование: оплата обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования (свое или членов семьи первой степени родства).

оплата обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования (свое или членов семьи первой степени родства). Аренда жилья: для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Медицина: расходы на вспомогательные репродуктивные технологии

расходы на вспомогательные репродуктивные технологии Ипотека: проценты по ипотечному кредиту.

проценты по ипотечному кредиту. Благотворительность: взносы в неприбыльные организации.

взносы в неприбыльные организации. Страхование: взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.

Как это сделать

Для получения скидки подайте годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в налоговую службу по месту регистрации (или онлайн через Электронный кабинет плательщика).

Сделать это можно до конца текущего года за прошлый год.