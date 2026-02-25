Образование, ипотека, страхование: как уменьшить НДФЛ и получить компенсацию

В январе 2026 года более 621,9 тыс. плательщиков направили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда сумма уплаченного НДФЛ составила 42,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС 25 февраля.
Региональные лидеры по объемам уплаты НДФЛ
- Киев -11,6 млрд грн;
- Днепропетровская область — 4,8 млрд грн
- Львовская область — 3,2 млрд грн;
- Киевская область — 2,9 млрд. грн.
Важно: плательщики НДФЛ могут вернуть часть уплаченного налога, воспользовавшись налоговой скидкой.
Если вы официально трудоустроены и в течение года производили определенные расходы, государство предусматривает механизм для частичной компенсации ваших средств.
На что можно получить налоговую скидку
- Образование: оплата обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования (свое или членов семьи первой степени родства).
- Аренда жилья: для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
- Медицина: расходы на вспомогательные репродуктивные технологии
- Ипотека: проценты по ипотечному кредиту.
- Благотворительность: взносы в неприбыльные организации.
- Страхование: взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.
Как это сделать
Для получения скидки подайте годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в налоговую службу по месту регистрации (или онлайн через Электронный кабинет плательщика).
Сделать это можно до конца текущего года за прошлый год.
Источник: Минфин
