Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией и стражами порядка Литвы и Латвии провела масштабную спецоперацию. В Днепре разоблачили преступную организацию, которая через сеть колл-центров выманивала средства у граждан Евросоюза, обещая сверхдоходы от инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Криптомошенники из Днепра обманули европейцев на $1,2 млн: СБУ ликвидировала международную схему
Как работала схема
Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты.
Дельцы разработали онлайн-платформы, имитирующие работу реальных криптобирж. Жертвам показывали вымышленные графики роста активов и «доходность», не имевшая ничего общего с реальностью.
На старте клиентам предлагали внести небольшую сумму и выплачивали быстрые дивиденды. Это заставляло людей доверять и вкладывать все большие капиталы. Как только сумма инвестиций достигала максимума, мошенники блокировали клиента и исчезали из связи.
За год такой деятельности аферисты успели «заработать» минимум $1,2 млн.
Обыски и задержание
Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным, а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.
Наказание и статьи
Пока все задержанные находятся под стражей. Им доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- Создание преступной организации (ст. 255).
- Мошенничество в особо крупных размерах (ст. 190).
- Отмывание денег (ст. 209).
Участникам схемы грозит до 12 лет заключения с полной конфискацией имущества. Международное расследование продолжается для установления всех возможных пострадавших в странах ЕС.
