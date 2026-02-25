Multi от Минфин
Криптомошенники из Днепра обманули европейцев на $1,2 млн: СБУ ликвидировала международную схему

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией и стражами порядка Литвы и Латвии провела масштабную спецоперацию. В Днепре разоблачили преступную организацию, которая через сеть колл-центров выманивала средства у граждан Евросоюза, обещая сверхдоходы от инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Криптомошенники из Днепра обманули европейцев на $1,2 млн: СБУ ликвидировала международную схему
Фото: СБУ

Как работала схема

Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты.

Дельцы разработали онлайн-платформы, имитирующие работу реальных криптобирж. Жертвам показывали вымышленные графики роста активов и «доходность», не имевшая ничего общего с реальностью.

На старте клиентам предлагали внести небольшую сумму и выплачивали быстрые дивиденды. Это заставляло людей доверять и вкладывать все большие капиталы. Как только сумма инвестиций достигала максимума, мошенники блокировали клиента и исчезали из связи.

За год такой деятельности аферисты успели «заработать» минимум $1,2 млн.

Обыски и задержание

Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным, а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.

Наказание и статьи

Пока все задержанные находятся под стражей. Им доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Создание преступной организации (ст. 255).
  • Мошенничество в особо крупных размерах (ст. 190).
  • Отмывание денег (ст. 209).

Участникам схемы грозит до 12 лет заключения с полной конфискацией имущества. Международное расследование продолжается для установления всех возможных пострадавших в странах ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
