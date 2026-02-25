Курс валют в среду: доллар и евро подешевели

В среду, 25 февраля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро потерял в покупке 8 копеек и не изменился в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 11 копеек, а в продаже 8 копеек. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,50 грн. Евро покупают за 50,72 грн, а продают за 51,39 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,14−43,22, евро — 51,15−51,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,19−43,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,95−50,98 грн/евро.

