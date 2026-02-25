Пентагон будет использовать ИИ для установления мировых цен на критически важные минералы

Пентагон планирует использовать систему ИИ для установления эталонных цен на критически важные минералы, что является частью более широкой инициативы Трампа по созданию глобального блока торговли металлами. Об этом пишет Reuters.

Что известно

Программа, разработанная DARPA, предназначена для расчета справедливых цен с учетом производственных затрат и исключением рыночных искажений, особенно со стороны Китая.

На первом этапе она будет сосредоточена на таких минералах, как германий, галлий, сурьма и вольфрам.

Предполагается, что ценообразование на основе ИИ будет сочетаться с тарифами для стабилизации рынков и поддержки западных производителей.