Кэти Вуд посоветовала защищаться биткоином от инфляции и дефляции

Гендиректор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд в интервью Bloomberg назвала биткоин превосходной альтернативой золоту и объяснила, почему, по ее мнению, первая криптовалюта сохраняет преимущество перед самым дорогим драгоценным металлом. Вуд назвала биткоин средством защиты накоплений от инфляции и дефляции. Традиционно эту роль выполняет золото, но сейчас биткоин — цифровой конкурент.

Бизнес присматривается к биткоину

По словам Вуд, биткоин просто все еще находится на ранних этапах использования на финансовом рынке.

Бизнес только начинает присматриваться в биткоину, но молодые инвесторы все чаще отдают предпочтение именно ему, а не золоту.

Руководитель ARK Invest утверждает, что и золото, и биткоин способны защитить капитал инвесторов во время дефляции, когда падают цены на товары и услуги, но замедляется производство, сокращаются зарплаты и растет безработица.

По мнению Вуд, в таким условиях биткоин показывает более высокую доходность, позволяя людям сохранять и приумножать сбережения.

Заявление Вуд прозвучало на фоне падения биткоина до $63 200 и сокращения рыночной капитализации первой криптовалюты до $1,26 трлн. С начала года курс биткоина упал почти на 28%, тогда как золото подорожало на 19%, до $5180 за тройскую унцию.

Инвестиции в компании, связанные с криптовалютами

ARK Invest продолжает увеличивать инвестиции в компании, связанные с криптовалютами. 12 февраля ARK Invest приобрела 212 314 акций на $4,2 млн компании Bitmine, регулярно пополняющей свой запас эфиров.

Кэти Вуд убеждена, что к 2030 году биткоин будет стоить $1,5 млн и придерживается совершенно другого мнения о мемкоинах, называя их бесполезными токенами без внутренней ценности.