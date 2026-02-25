Кэти Вуд посоветовала защищаться биткоином от инфляции и дефляции

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 февраля 2026, 10:16 Читати українською

Кэти Вуд посоветовала защищаться биткоином от инфляции и дефляции

Гендиректор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд в интервью Bloomberg назвала биткоин превосходной альтернативой золоту и объяснила, почему, по ее мнению, первая криптовалюта сохраняет преимущество перед самым дорогим драгоценным металлом. Вуд назвала биткоин средством защиты накоплений от инфляции и дефляции. Традиционно эту роль выполняет золото, но сейчас биткоин — цифровой конкурент.

Гендиректор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд в интервью Bloomberg назвала биткоин превосходной альтернативой золоту и объяснила, почему, по ее мнению, первая криптовалюта сохраняет преимущество перед самым дорогим драгоценным металлом.
Фото: Кэти Вуд

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бизнес присматривается к биткоину

По словам Вуд, биткоин просто все еще находится на ранних этапах использования на финансовом рынке.

Бизнес только начинает присматриваться в биткоину, но молодые инвесторы все чаще отдают предпочтение именно ему, а не золоту.

Руководитель ARK Invest утверждает, что и золото, и биткоин способны защитить капитал инвесторов во время дефляции, когда падают цены на товары и услуги, но замедляется производство, сокращаются зарплаты и растет безработица.

По мнению Вуд, в таким условиях биткоин показывает более высокую доходность, позволяя людям сохранять и приумножать сбережения.

Заявление Вуд прозвучало на фоне падения биткоина до $63 200 и сокращения рыночной капитализации первой криптовалюты до $1,26 трлн. С начала года курс биткоина упал почти на 28%, тогда как золото подорожало на 19%, до $5180 за тройскую унцию.

Инвестиции в компании, связанные с криптовалютами

ARK Invest продолжает увеличивать инвестиции в компании, связанные с криптовалютами. 12 февраля ARK Invest приобрела 212 314 акций на $4,2 млн компании Bitmine, регулярно пополняющей свой запас эфиров.

Кэти Вуд убеждена, что к 2030 году биткоин будет стоить $1,5 млн и придерживается совершенно другого мнения о мемкоинах, называя их бесполезными токенами без внутренней ценности.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Lololoq
Lololoq
25 февраля 2026, 11:47
#
Золото как актив уже вступило в новую фазу своих возможностей. Различные фонды создали хранилища для металла и резервы из реального золота и практически вышли на рынок в виде стейблкоинов — а именно цифровых токенов, обеспеченных физическим золотом в хранилищах (PAXG, XAUT). Если ещё год-два назад золото было менее подвержено волатильности, то сейчас его волатильность будет как у биткоина — очень высокой. Причина проста: раньше купить слиток можно было в банке очень просто, но вот продать его потом — очень сложно. Обычно при такой операции купли-продажи даже при нулевой волатильности клиент терял от 10% стоимости. Слиток нужно проверить в лаборатории, напильником его при этом пилить нужно. Возможность быстро продавать и покупать золото на биржах типа Binance и других создаст ту самую волатильность, поскольку напильник для куска золота больше не требуется. Но мы помним, как господин Трамп создал свою монету и выпустил её на биржу и какой потом был крах этого типа актива. Вот и с золотом так будет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами