Минфин привлек 21,4 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок по двум облигациям

Министерство финансов 24 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,43 млрд грн в эквиваленте, что на 4,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 17,40 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ по двум облигациям. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,14 млрд грн под 15,22% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,34%);

2,22 млрд грн под 16,26% с погашением 7 марта 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,42%);

8,37 млрд грн под 12,95% с погашением 24 октября 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 12,92%).

В иностранной валюте:

$200,81 млн под 3,80% с погашением 12 августа 2027 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло 102,9 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.