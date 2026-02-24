Министерство финансов 24 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 21,43 млрд грн в эквиваленте, что на 4,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 17,40 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ по двум облигациям. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 21,4 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок по двум облигациям
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,14 млрд грн под 15,22% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,34%);
- 2,22 млрд грн под 16,26% с погашением 7 марта 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,42%);
- 8,37 млрд грн под 12,95% с погашением 24 октября 2029 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 12,92%).
В иностранной валюте:
- $200,81 млн под 3,80% с погашением 12 августа 2027 года.
С начала 2026 года государство уже привлекло 102,9 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
8,37 млрд грн під 12,95% з погашенням 24 жовтня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 12,92%).
Підскажіть навіщо існує ставка на 4% мешна? Це для Нацбанка?
