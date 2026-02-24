К закрытию межбанка во вторник, 24 февраля, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 24 февраля
|
Закрытие 24 февраля
|
Изменения
|
43,29/43,32
|
43,19/43,22
|
10/10
|
50,99/51,02
|
50,86/50,87
|
13/15
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,54 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,39 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,25−43,30, евро — 51,20−51,34 грн.
