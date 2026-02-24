Великобритания продлила срок пребывания украинских беженцев еще на два года

Правительство Великобритании продлило еще на два года возможность пребывания в стране для украинцев, пострадавших от незаконной агрессии россии. Об этом сообщил Департамент по иммиграции и паспортам 24 февраля.

Срок продлили

«Теперь украинцы могут подавать заявки на продление своего пребывания за 90 дней до окончания срока действия разрешения, втрое превышающего предыдущий период», — отметили в департаменте.

Сколько украинцев в Британии

По состоянию на конец 2025 года в Великобритании проживало более 300 000 украинцев, прибывших в страну или получивших вид на жительство после начала полномасштабного вторжения.

В июне 2025 года Европейский Союз продлил действие механизма временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года.