Рынок ИИ в январе 2026 года: ChatGPT выигрывает битву за внимание на фоне оттока аудитории Claude

Анализ поведения пользователей ведущих приложений на базе генеративного искусственного интеллекта в январе 2026 года выявил интересную закономерность: сторонники разных платформ кардинально отличаются по уровню лояльности к выбранному сервису. В то же время глобальная статистика загрузок и активного использования на смартфонах подчеркивает доминирование Индии и США как ключевых рынков для новых технологий. Об этом сообщает Similarweb.

Эксклюзивность против экспериментов

Согласно данным о перекрестном использовании (cross-browsing) мобильных приложений, ChatGPT имеет самую лояльную и эксклюзивную аудиторию среди всех конкурентов. Около 68% его пользователей не посещают никаких других ИИ-сайтов или приложений. Достаточно высокий уровень лояльности (около 50% эксклюзивных пользователей) также демонстрируют приложения Google Gemini и DeepSeek.

Зато пользователи моделей Claude и Grok оказались наиболее склонными к поиску альтернатив и комбинированию сервисов. В частности, только 16% аудитории Claude пользуются исключительно этим инструментом, тогда как более 30% регулярно обращаются к еще одному ИИ, а еще почти 30% используют сразу два дополнительных сервиса. Пользователи Grok также активно проверяют другие платформы: эксклюзивными остаются только 35% из них.

География популярности: где чаще всего используют и загружают ИИ

Статистика активного использования ИИ-приложений на устройствах Android и iPhone указывает на четкое региональное разделение:

ChatGPT наиболее активно используется в Индии, США и Бразилии.

Gemini имеет самую большую базу активных пользователей в Бразилии, США и Южной Корее.

Grok чаще всего открывают пользователи в США, Индии и Бразилии.

DeepSeek закрепился на рынках Бразилии, Германии и Франции.

Claude пользуется наибольшим спросом в США, Японии и Южной Корее.

Что касается тенденций новых загрузок, то здесь абсолютными лидерами являются Индия и США. Индия оказалась на первом месте по количеству новых установок приложений Gemini и ChatGPT, а также на втором месте для Grok, DeepSeek и Claude. США входят в топ-2 по количеству загрузок для абсолютно всех указанных платформ.