После ослабления гривны в декабре-январе у НБУ пока нет аппетита к дальнейшей девальвации — ICU

После ослабления гривны в декабре-январе у Национального банка нет аппетита к дальнейшей девальвации, а также не допускает уже несколько недель значительных колебаний курса гривны. Об этом говорится в обзоре Инвестиционной компании ICU .

Ослабление курса

Национальный банк ослабил официальный курс гривны в прошлую среду до 43.29 грн/$, однако впоследствии остановил тренд и завершил неделю ослаблением лишь до 43.27 грн/$. или на 0,4%. Произошло это ослабление на фоне уменьшения спроса на валюту и снижения дефицита валюты на рынке почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей до $383 млн.

В то же время НБУ уменьшил интервенции всего на 9% до $661 млн. Это немного больше, чем средненедельный объем интервенций за четыре года полномасштабной войны.

Такая динамика курса может сохраняться, пока НБУ не стабилизирует объемы интервенций на комфортном для него уровне около $600 млн, который мы наблюдали большую часть прошлого года.

Прогноз по курсу

Однако мы сохраняем наш прогноз постепенного ослабления курса до 45 грн/$ в конце года.

