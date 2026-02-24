В Польше завершается эпоха отдельного правового режима для действующих с начала полномасштабной войны украинских беженцев. Президент страны подписал закон, отменяющий специальные положения и переводящий украинцев на общие правила временной защиты иностранцев. Изменения начнут применяться уже с 5 марта и коснутся, прежде всего, регистрации, легальности пребывания и доступа к выплатам, пишет visitukraine.today.
Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта
Что изменится для украинцев
Спецзакон, принятый в 2022 году, создавал отдельную систему проживания украинцев в Польше. Он максимально упростил жизнь — позволял быстро получить документы, работать без дополнительных разрешений, оформлять медицинскую помощь, обучение и социальные выплаты.
Теперь государство отказывается от «особого режима». Но это не означает отмену помощи.
Польша просто переносит ключевые механизмы поддержки в общий закон о защите иностранцев. То есть украинцы остаются под защитой, но уже наравне с другими получателями временной защиты.
Легальность пребывания сохраняется
Главное изменение — переход к более формальной системе. Украинцы, чьи документы были автоматически продлены из-за войны, сохраняют законное пребывание. Подать заявление на легализацию можно до 4 марта 2027 года.
То есть, массового «лишения статуса» не будет — но теперь нужно внимательнее следить за процедурами.
PESEL UKR: теперь строгий термин
Одно из ключевых нововведений — жесткое правило регистрации. Теперь после въезда в Польшу необходимо подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней.
Если этого не сделать:
- временная защита прекращается,
- считается добровольным отказом от статуса,
- человек переходит в обычный режим пребывания иностранца.
Фактически исчезает прежняя гибкость — система становится похожей на стандартную миграционную.
Выплаты и льготы: условия усилятся
Польские власти прямо заявляют: помощь — это поддержка, а не привилегия. По новым правилам, доступ к выплатам будет теснее связан с интеграцией.
Социальные пособия будут назначаться в первую очередь тем, кто:
- официально работает,
- платит налоги,
- чьи дети учатся в польских школах.
Таким образом, Польша стимулирует долгосрочное проживание и участие в экономике.
Работа и медицина остаются
Несмотря на отмену спецзакона:
- право на труд сохраняется,
- медицинская помощь сохраняется,
- обучение детей сохраняется.
Изменяется не доступ к услугам, а юридическая рамка — украинцы переходят из «исключения» в стандартную систему временной защиты ЕС.
Комментарии