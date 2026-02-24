Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта

В Польше завершается эпоха отдельного правового режима для действующих с начала полномасштабной войны украинских беженцев. Президент страны подписал закон, отменяющий специальные положения и переводящий украинцев на общие правила временной защиты иностранцев. Изменения начнут применяться уже с 5 марта и коснутся, прежде всего, регистрации, легальности пребывания и доступа к выплатам, пишет visitukraine.today.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменится для украинцев

Спецзакон, принятый в 2022 году, создавал отдельную систему проживания украинцев в Польше. Он максимально упростил жизнь — позволял быстро получить документы, работать без дополнительных разрешений, оформлять медицинскую помощь, обучение и социальные выплаты.

Теперь государство отказывается от «особого режима». Но это не означает отмену помощи.

Польша просто переносит ключевые механизмы поддержки в общий закон о защите иностранцев. То есть украинцы остаются под защитой, но уже наравне с другими получателями временной защиты.

Легальность пребывания сохраняется

Главное изменение — переход к более формальной системе. Украинцы, чьи документы были автоматически продлены из-за войны, сохраняют законное пребывание. Подать заявление на легализацию можно до 4 марта 2027 года.

То есть, массового «лишения статуса» не будет — но теперь нужно внимательнее следить за процедурами.

PESEL UKR: теперь строгий термин

Одно из ключевых нововведений — жесткое правило регистрации. Теперь после въезда в Польшу необходимо подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней.

Если этого не сделать:

временная защита прекращается,

считается добровольным отказом от статуса,

человек переходит в обычный режим пребывания иностранца.

Фактически исчезает прежняя гибкость — система становится похожей на стандартную миграционную.

Выплаты и льготы: условия усилятся

Польские власти прямо заявляют: помощь — это поддержка, а не привилегия. По новым правилам, доступ к выплатам будет теснее связан с интеграцией.

Социальные пособия будут назначаться в первую очередь тем, кто:

официально работает,

платит налоги,

чьи дети учатся в польских школах.

Таким образом, Польша стимулирует долгосрочное проживание и участие в экономике.

Работа и медицина остаются

Несмотря на отмену спецзакона:

право на труд сохраняется,

медицинская помощь сохраняется,

обучение детей сохраняется.

Изменяется не доступ к услугам, а юридическая рамка — украинцы переходят из «исключения» в стандартную систему временной защиты ЕС.