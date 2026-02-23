Для повышения зарплат учителям годовой план сбора налогов предлагают увеличить на 20 млрд грн — законопроект

Группа народных депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым зарегистрировала законопроект, который предлагает внести изменения в государственный бюджет на 2026 год. Главная цель документа — найти дополнительные 20 миллиардов гривен, чтобы профинансировать ранее утвержденное повышение зарплат для педагогов и работников социальной сферы. Эти средства правительство планирует собрать благодаря более жесткой борьбе с теневой экономикой и более эффективному взиманию уже существующих налогов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 15033 от 16.02.2026.

Почему возникла проблема с выплатами

В конце 2025 года Кабинет Министров принял два постановления, согласно которым с 1 января 2026 года оклады педагогов должны были вырасти на 40%, а зарплаты соцработников и специалистов по реабилитации — в 2,5 раза.

Однако оказалось, что государственная образовательная субвенция покрывает расходы только на учителей общеобразовательных школ, лицеев и специальных учреждений. Зато воспитатели детских садов, преподаватели художественных, профессионально-технических и специальных предвысших учебных заведений, а также работники внешкольного образования остались без государственного финансирования. Аналогичная ситуация сложилась и с поставщиками социальных и реабилитационных услуг.

Угроза для местных бюджетов

Из-за пробелов в финансировании бремя выплат автоматически легло на местные бюджеты, которые при планировании на 2026 год не закладывали таких колоссальных расходов.

Авторы законопроекта подчеркивают: если заставить общины самостоятельно искать деньги на повышение зарплат, это приведет к разбалансировке местных финансов. В результате города и села будут вынуждены сократить финансирование критически важных нужд — строительства укрытий, восстановления энергетической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Чтобы предотвратить это, государство должно выделить целевые средства, которые позволят и выполнить социальные гарантии, и сохранить финансовую стабильность регионов.

Где правительство возьмет 20 миллиардов гривен

Законопроект предлагает увеличить доходы общего фонда госбюджета на 20 млрд грн исключительно за счет вывода бизнеса из «тени». Дополнительные поступления планируют получить из трех источников:

Налог на добавленную стоимость (НДС): более 8,13 млрд грн.

Акцизный налог (на произведенные в Украине товары): почти 6,69 млрд грн.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): около 5,18 млрд грн.

Собранные деньги распределят на две новые субвенции для местных бюджетов: 15 млрд грн направят на зарплаты педагогам, а еще 5 млрд грн — на оплату труда работников социальных и реабилитационных учреждений.