Курс доллара на межбанке в понедельник, 23 февраля, немного вырос, а евро подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: НБУ, банки, обменники, межбанк
|
Открытие 23 февраля
|
Закрытие 23 февраля
|
Изменения
|
43,25/43,28
|
43,29/43,32
|
4/4
|
51,14/51,17
|
51,12/51,13
|
два над четырьмя
Официальный курс: доллар — 43,30 грн, евро — 51,00 грн.
Средний курс в банках: 43,05−43,55 грн/доллар, 50,80−51,42 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,23−43,30, евро — 51,25−51,40 грн.
Источник: Минфин
