В январе кредиторы банков в управлении Фонда получили более 193 млн грн, 96% суммы — юрлица

За январь 2026 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила более 193,0 млн грн. Из этих средств 186,9 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Об этом говорится в сообщении Фонда от 23 февраля.

Сколько уплачено

Также 6,1 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди. Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 февраля 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на 74,9 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и взыскания).

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.