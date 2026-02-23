Мы платим за прошлые кредиты на строительство дорог больше, чем выделяем сейчас — первый заместитель председателя транспортного комитета ВР

В 2020—2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было потрачено более 300 млрд грн — это самый большой объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас платит 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения тела долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части дорог остается проблемным. Об этом написала первый заместитель председателя транспортного комитета В Р Юлия Клименко в фейсбуке.

Финансирование в 2026 году

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время, на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.

«При этом указанные средства еще не распределены Кабинетом министров, что делает невозможным их полноценное использование. Часть финансирования должна быть направлена на прифронтовые дороги, которые используются для эвакуации гражданских и транспортировки раненых военных», — написала она.

По оценкам чиновников, в ближайшее время капитальный ремонт и масштабное восстановление дорог не предполагается без привлечения дополнительных ресурсов.

Что предлагает Клименко

Среди предложенных подходов к разрешению ситуации:

Расследование возможных нарушений — в случае выявления признаков халатности, сговора или хищения средств при ремонте дорог, а также фактов коррупции, в частности, по перегрузке крупногабаритного транспорта. Выполнение гарантийных обязательств — в случае разрушения дорожного покрытия в пределах гарантийного срока подрядчик должен производить ремонт за свой счет. Привлечение инвесторов и концессионных механизмов возможно строительство новых, в том числе платных дорог для грузового транспорта с целью разгрузки существующей сети и стимулирования экономики.

Вопрос качества выполненных работ, гарантийных условий и ответственности подрядчиков остается актуальным для дальнейшей публичной дискуссии.