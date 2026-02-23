Курс валют в понедельник: евро в банках подорожал на 12 копеек

В понедельник, 23 февраля, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 5 копеек, в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и прибавил 12 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 7 копеек, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,50 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,30, евро — 51,30−51,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,25−43,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,14−51,16 грн/евро.

