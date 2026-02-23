В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы за месяц купили почти 3,5 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет
Пополнение автопарка
В течение января украинский автопарк пополнили 17 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 49%. Далее следуют: электромобили — 29%, гибридные — 15%, дизельные — 6%, автомобили с ГБО — 1%.
Кто пользуется спросом
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- NISSAN Rogue — 203 ед.;
- TESLA Model Y — 158 ед.;
- MAZDA CX5 — 152 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 136 ед.;
- TESLA Model 3 — 125 ед.;
- FORD Escape — 87 ед;
- AUDI Q5 — 86 ед.;
- JEEP Compass — 69 ед.;
- KIA Niro — 66 ед.;
- MAZDA CX-30 — 63 ед.
