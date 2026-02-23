Украинцы за месяц купили почти 3,5 тыс. подержанных авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 3,5 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Пополнение автопарка

В течение января украинский автопарк пополнили 17 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые автомобили — 49%. Далее следуют: электромобили — 29%, гибридные — 15%, дизельные — 6%, автомобили с ГБО — 1%.

Кто пользуется спросом

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались: