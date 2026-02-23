Multi от Минфин
Стратег UniCredit назвал справедливую стоимость биткоина

Стратег итальянской банковской группы UniCredit Томас Штробель оценивает справедливую стоимость биткоина примерно в $75 000. Об этом он написал в Х.

Стратег итальянской банковской группы UniCredit Томас Штробель оценивает справедливую стоимость биткоина примерно в $75 000.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем сигнализирует падение биткоина

По мнению аналитика UniCredit, падение цены примерно на 35% от этого уровня, особенно если котировки надолго останутся ниже отметки $50 000, может сигнализировать о более глубоком медвежьем тренде на рынке.

Чтобы биткоин мог подняться до справедливой цены, необходимо улучшение общего настроя инвесторов, рост притока средств в биржевые биткоин-фонды (ETF) и увеличение ликвидности на рынке, считает банковский эксперт. По данным SoSoValue, биткоин-фонды пять недель подряд фиксируют убытки.

Потери фондов

За прошлую неделю фонды потеряли около $315,9 млн. Самая большая потеря произошла на семидневке, закончившейся 30 января, когда биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $1,49 млрд.

Что говорят аналитики

На фоне продолжающегося спада крипторынка инвесторы все активнее выходят за рамки трех крупнейших криптовалют, сказал глава криптовалютного направления инвестиционной компании Robinhood Йоханн Кербрат в интервью изданию Cointelegraph.

По словам Кербрата, клиенты платформы воспринимают ситуацию как возможность «купить на падении».

Многие, утверждает Кербрат, стали чаще участвовать в стейкинге цифровых монет.

В воскресенье, 22 февраля, биткоин торговался около $68 168. За неделю первая криптовалюта потеряла чуть более 1%, за месяц — почти 24%, а за полгода — 42%. 6 февраля биткоин упал до своего 16-месячного минимума в $60 008.

Индекс страха и жадности остается в зоне «экстремального страха» с начала февраля. Ранее экономист и инвестиционный советник Cane Island Тимоти Петерсон предположил, что разворот биткоина к росту начнется только во второй половине декабря.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
