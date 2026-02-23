Стратег UniCredit назвал справедливую стоимость биткоина

Стратег итальянской банковской группы UniCredit Томас Штробель оценивает справедливую стоимость биткоина примерно в $75 000. Об этом он написал в Х.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем сигнализирует падение биткоина

По мнению аналитика UniCredit, падение цены примерно на 35% от этого уровня, особенно если котировки надолго останутся ниже отметки $50 000, может сигнализировать о более глубоком медвежьем тренде на рынке.

BITCOIN OUTLOOK DEPENDS ON SENTIMENT



Bitcoin’s recent decline reflects weak market sentiment and macro pressures, even as easing U.S. regulatory concerns reduce policy risk, according to UniCredit strategist Thomas Strobel.



The bank remains neutral, estimating bitcoin’s fair… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 20, 2026

Чтобы биткоин мог подняться до справедливой цены, необходимо улучшение общего настроя инвесторов, рост притока средств в биржевые биткоин-фонды (ETF) и увеличение ликвидности на рынке, считает банковский эксперт. По данным SoSoValue, биткоин-фонды пять недель подряд фиксируют убытки.

Потери фондов

За прошлую неделю фонды потеряли около $315,9 млн. Самая большая потеря произошла на семидневке, закончившейся 30 января, когда биткоин-ETF зафиксировали чистый отток около $1,49 млрд.

Что говорят аналитики

На фоне продолжающегося спада крипторынка инвесторы все активнее выходят за рамки трех крупнейших криптовалют, сказал глава криптовалютного направления инвестиционной компании Robinhood Йоханн Кербрат в интервью изданию Cointelegraph.

По словам Кербрата, клиенты платформы воспринимают ситуацию как возможность «купить на падении».

Многие, утверждает Кербрат, стали чаще участвовать в стейкинге цифровых монет.

В воскресенье, 22 февраля, биткоин торговался около $68 168. За неделю первая криптовалюта потеряла чуть более 1%, за месяц — почти 24%, а за полгода — 42%. 6 февраля биткоин упал до своего 16-месячного минимума в $60 008.

Индекс страха и жадности остается в зоне «экстремального страха» с начала февраля. Ранее экономист и инвестиционный советник Cane Island Тимоти Петерсон предположил, что разворот биткоина к росту начнется только во второй половине декабря.