Большинство жителей ФРГ считают, что расходы на содержание детей выросли до недоступного уровня. 55% респондентов согласились с утверждением, что в Германии больше нельзя позволить себе детей в финансовом плане. Еще 34% с этим не согласились, а 11% затруднились ответить на этот вопрос о расходах на детей, говорится в опросе газеты Bild am Sonntag, пишет DW.
55% жителей Германии считают расходы на детей неподъемными — опрос
Как настроены немцы в отношении детей
Скептическая позиция особенно распространена в возрастной группе от 30 до 49 лет, заявил руководитель Insa Херманн Бинкерт .
Более 60% опрошенных этого возраста не считают, что связанное с детьми финансовое бремя им по силам.
При этом 81% опрошенных указали, прежде всего, на высокие основные расходы, такие как аренда жилья, продукты питания и расходы на энергию.
59% считают большой нагрузкой высокие налоги и взносы в систему социального обеспечения, а 48% считают недостаточной государственную поддержку семей.
Еще 58% участников опроса также пожаловались на нехватку мест в детских садах и яслях.
Для 40% респондентов решающим фактором является сокращение дохода через отпуск по уходу за ребенком или связанную с наличием детей работу на неполную ставку.
