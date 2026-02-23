55% жителей Германии считают расходы на детей неподъемными — опрос

Большинство жителей ФРГ считают, что расходы на содержание детей выросли до недоступного уровня. 55% респондентов согласились с утверждением, что в Германии больше нельзя позволить себе детей в финансовом плане. Еще 34% с этим не согласились, а 11% затруднились ответить на этот вопрос о расходах на детей, говорится в опросе газеты Bild am Sonntag, пишет DW.