українська
23 февраля 2026, 8:27

55% жителей Германии считают расходы на детей неподъемными — опрос

Большинство жителей ФРГ считают, что расходы на содержание детей выросли до недоступного уровня. 55% респондентов согласились с утверждением, что в Германии больше нельзя позволить себе детей в финансовом плане. Еще 34% с этим не согласились, а 11% затруднились ответить на этот вопрос о расходах на детей, говорится в опросе газеты Bild am Sonntag, пишет DW.

Большинство жителей ФРГ считают, что расходы на содержание детей выросли до недоступного уровня. 55% респондентов согласились с утверждением, что в Германии больше нельзя позволить себе детей в финансовом плане.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как настроены немцы в отношении детей

Скептическая позиция особенно распространена в возрастной группе от 30 до 49 лет, заявил руководитель Insa Херманн Бинкерт .

  • Более 60% опрошенных этого возраста не считают, что связанное с детьми финансовое бремя им по силам.

  • При этом 81% опрошенных указали, прежде всего, на высокие основные расходы, такие как аренда жилья, продукты питания и расходы на энергию.

  • 59% считают большой нагрузкой высокие налоги и взносы в систему социального обеспечения, а 48% считают недостаточной государственную поддержку семей.

  • Еще 58% участников опроса также пожаловались на нехватку мест в детских садах и яслях.

  • Для 40% респондентов решающим фактором является сокращение дохода через отпуск по уходу за ребенком или связанную с наличием детей работу на неполную ставку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 февраля 2026, 8:51
#
Мусліми, яких натягнула меркель з урсулою так не вважають. Скоро німців не залишиться в Німеччині.
+
0
gorobezus
gorobezus
23 февраля 2026, 10:00
#
Только муслики в основной массе на пособиях сидят. Если всех «беженцев», особенно из Сирии, которые в течении года не выучили язык и не нашли работу попереть в исходную страну — то деньги найдутся и на детские сады, и на ясли, и на увеличенное пособие для матерей. И глядишь даже что-то на снижение налоговой нагрузки останется.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
23 февраля 2026, 11:14
#
Лівацтво до добра не доведе. Німеччина стала сильною до того, як Агнєшка впустила арабів. Ув по роботі кілька разів в Німеччині з інтервалом в рік, то тенденція невтішна. Німці стогнуть від податків, в містах чорно він мігрантів, а на околицях міст та на узбіччях доріг сміття по коліно.
