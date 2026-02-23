Toyota внедрила гуманоидных роботов Digit на завод по производству внедорожников

Канадское производственное подразделение компании Toyota стало использовать при создании внедорожников RAV4 человекоподобных роботов Digit, сообщает TechCrunch. В компании считают, что это решение позволит улучшить условия труда сотрудников и повысить эффективность производственных мощностей.

Что известно о роботах

Эти роботы созданы компанией Agility Robotics, которая была основана в 2015 году. Digit предназначены для работы в промышленных условиях без участия человека. На производстве Toyota они будут выгружать коробки с автозапчастями с автоматизированного складского погрузчика.

Agility также разрабатывает робота, который сможет работать рядом с людьми. Существующие роботы считаются недостаточно надежными для автономной работы рядом с человеком.

Издание отметило, что роботов Digit также используют такие логистические компании, как GXO, Schaeffler и Amazon. Кроме того, производитель создал облачное ПО для управления парком роботов.