Канадское производственное подразделение компании Toyota стало использовать при создании внедорожников RAV4 человекоподобных роботов Digit, сообщает TechCrunch. В компании считают, что это решение позволит улучшить условия труда сотрудников и повысить эффективность производственных мощностей.
Toyota внедрила гуманоидных роботов Digit на завод по производству внедорожников
Что известно о роботах
Эти роботы созданы компанией Agility Robotics, которая была основана в 2015 году. Digit предназначены для работы в промышленных условиях без участия человека. На производстве Toyota они будут выгружать коробки с автозапчастями с автоматизированного складского погрузчика.
Agility также разрабатывает робота, который сможет работать рядом с людьми. Существующие роботы считаются недостаточно надежными для автономной работы рядом с человеком.
Издание отметило, что роботов Digit также используют такие логистические компании, как GXO, Schaeffler и Amazon. Кроме того, производитель создал облачное ПО для управления парком роботов.
