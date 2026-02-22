Если в прошлом году пенсионер получал 2 595 гривен и более, его пенсию в марте не будут индексировать — Гетманцев

В марте 2026 года в Украине состоится плановая индексация пенсий на 12%, однако она не коснется самых низких выплат, которые в прошлом году достигли отметки в 2 595 гривен благодаря государственным доплатам. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал действующий механизм перерасчета и предложил перенаправить средства из неэффективных государственных программ на повышение базовых пенсий. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале 22 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого обойдет мартовский перерасчет

По предварительным заявлениям Министерства социальной политики, выплаты украинцам должны вырасти на 12%. Кабинет Министров еще не принял окончательного постановления, но ожидается, что перерасчет произойдет по старым правилам.

Согласно этому механизму, граждане, чьи пенсии находятся на уровне заниженного прожиточного минимума и благодаря прошлогодним надбавкам составляют 2 595 гривен, не получат никакого повышения. Их выплаты останутся неизменными. В то же время для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, минимальная пенсия после утверждения индексации составит всего 3 406 гривен. Даниил Гетманцев считает такую систему устаревшей, отмечая, что индексация должна исправлять многолетнее занижение выплат.

Критика бюджетных расходов и программы кэшбэка

Председатель финансового комитета предлагал повысить базовую минимальную выплату вдвое — до 6 000 гривен, однако этот шаг правительством не планируется. Вместо этого он обратил внимание на распределение государственных средств.

По его словам, правительство продолжает направлять миллиарды гривен на финансирование бюджетных программ, вклад которых в экономический рост минимален (в частности, программу государственного кэшбэка). Гетманцев отмечает, что эти средства целесообразнее было бы перенаправить на поддержку пожилых людей, учитывая, что половина украинских пенсионеров получает менее 5 000 гривен в месяц.

Где взять деньги: предложения финансового комитета

Для реализации более масштабного повышения пенсий глава профильного комитета предлагает задействовать имеющиеся внутренние резервы страны. Среди его конкретных инициатив:

проведение жесткого аудита расходов государственного бюджета;

закрытие неэффективных программ;

отмена «кастовых» специальных пенсий для отдельных привилегированных категорий лиц;

существенное усиление борьбы с теневой экономикой.

По оценкам комитета, только детенизация способна принести в бюджет не менее 1 триллиона гривен дополнительных поступлений. Указанные вопросы социального обеспечения Даниил Гетманцев планирует вынести на обсуждение во время ближайшего пленарного заседания парламента.