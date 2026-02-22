Если в прошлом году пенсионер получал 2 595 гривен и более, его пенсию в марте не будут индексировать — Гетманцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 19:21 Читати українською

Если в прошлом году пенсионер получал 2 595 гривен и более, его пенсию в марте не будут индексировать — Гетманцев

В марте 2026 года в Украине состоится плановая индексация пенсий на 12%, однако она не коснется самых низких выплат, которые в прошлом году достигли отметки в 2 595 гривен благодаря государственным доплатам. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал действующий механизм перерасчета и предложил перенаправить средства из неэффективных государственных программ на повышение базовых пенсий. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале 22 февраля.

В марте 2026 года в Украине состоится плановая индексация пенсий на 12%, однако она не коснется самых низких выплат, которые в прошлом году достигли отметки в 2 595 гривен благодаря государственным доплатам.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого обойдет мартовский перерасчет

По предварительным заявлениям Министерства социальной политики, выплаты украинцам должны вырасти на 12%. Кабинет Министров еще не принял окончательного постановления, но ожидается, что перерасчет произойдет по старым правилам.

Согласно этому механизму, граждане, чьи пенсии находятся на уровне заниженного прожиточного минимума и благодаря прошлогодним надбавкам составляют 2 595 гривен, не получат никакого повышения. Их выплаты останутся неизменными. В то же время для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, минимальная пенсия после утверждения индексации составит всего 3 406 гривен. Даниил Гетманцев считает такую систему устаревшей, отмечая, что индексация должна исправлять многолетнее занижение выплат.

Критика бюджетных расходов и программы кэшбэка

Председатель финансового комитета предлагал повысить базовую минимальную выплату вдвое — до 6 000 гривен, однако этот шаг правительством не планируется. Вместо этого он обратил внимание на распределение государственных средств.

По его словам, правительство продолжает направлять миллиарды гривен на финансирование бюджетных программ, вклад которых в экономический рост минимален (в частности, программу государственного кэшбэка). Гетманцев отмечает, что эти средства целесообразнее было бы перенаправить на поддержку пожилых людей, учитывая, что половина украинских пенсионеров получает менее 5 000 гривен в месяц.

Где взять деньги: предложения финансового комитета

Для реализации более масштабного повышения пенсий глава профильного комитета предлагает задействовать имеющиеся внутренние резервы страны. Среди его конкретных инициатив:

  • проведение жесткого аудита расходов государственного бюджета;
  • закрытие неэффективных программ;
  • отмена «кастовых» специальных пенсий для отдельных привилегированных категорий лиц;
  • существенное усиление борьбы с теневой экономикой.

По оценкам комитета, только детенизация способна принести в бюджет не менее 1 триллиона гривен дополнительных поступлений. Указанные вопросы социального обеспечения Даниил Гетманцев планирует вынести на обсуждение во время ближайшего пленарного заседания парламента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
22 февраля 2026, 21:30
#
«Гетманцев наголошує, що ці кошти доцільніше було б перенаправити на підтримку літніх людей, враховуючи, що половина українських пенсіонерів отримує менш як 5 000 гривень на місяць.» І в чому тут доцільність? «Отримує мало» — не означає, що в пенсії варто викинути ще більше грошей.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает claribel и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами