Киев осудил энергетический шантаж соседей: МИД готовит ответ через европейские механизмы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 18:31 Читати українською

Киев осудил энергетический шантаж соседей: МИД готовит ответ через европейские механизмы

Украинское внешнеполитическое ведомство резко отвергло требования Будапешта и Братиславы, которые угрожают остановить экспорт электроэнергии и газа в нашу страну. Такие ультиматумы возникли на фоне остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и звучат в период экстремальных морозов и массированных атак РФ на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство резко отвергло требования Будапешта и Братиславы, которые угрожают остановить экспорт электроэнергии и газа в нашу страну.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть ультиматумов

Накануне стало известно, что венгерское правительство рассматривает вариант прекращения поставок голубого топлива и электричества в Украину. Аналогичную позицию в среду, 18 февраля, озвучил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, предположив остановку экстренной энергетической помощи. Главное требование обоих государств — немедленное возобновление транзита российской нефти.

Реакция Киева

В украинском министерстве назвали подобные действия безответственными и провокационными. Дипломаты отмечают, что такие заявления не только ставят под удар энергетическую безопасность всего региона и подыгрывают Москве, но и наносят прямой ущерб самим европейским коммерческим компаниям, которые продают энергоресурсы.

Киев уверяет, что повреждения нефтепровода «Дружба» стали прямым следствием целенаправленных российских ударов. Сейчас отечественные специалисты проводят стабилизационные и ремонтные работы в условиях постоянной опасности новых ракетных обстрелов. Украинская сторона уже донесла информацию об этих последствиях до правительств Венгрии и Словакии, а также находится на постоянной связи с Европейской Комиссией. Параллельно соседям были предложены альтернативные маршруты для получения нефти не из Российской Федерации.

Привлечение европейских механизмов

Несмотря на политическое давление, Украина заявляет о сохранении статуса надежного транзитера и партнера ЕС. Однако в ответ на безосновательные угрозы Киев серьезно рассматривает возможность применить «Механизм раннего предупреждения», закрепленный в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Министерство призвало правительства Словакии и Венгрии к ответственному поведению и конструктивному диалогу, резюмировав свою позицию так: «Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами