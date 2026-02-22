Киев осудил энергетический шантаж соседей: МИД готовит ответ через европейские механизмы

Украинское внешнеполитическое ведомство резко отвергло требования Будапешта и Братиславы, которые угрожают остановить экспорт электроэнергии и газа в нашу страну. Такие ультиматумы возникли на фоне остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и звучат в период экстремальных морозов и массированных атак РФ на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть ультиматумов

Накануне стало известно, что венгерское правительство рассматривает вариант прекращения поставок голубого топлива и электричества в Украину. Аналогичную позицию в среду, 18 февраля, озвучил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, предположив остановку экстренной энергетической помощи. Главное требование обоих государств — немедленное возобновление транзита российской нефти.

Реакция Киева

В украинском министерстве назвали подобные действия безответственными и провокационными. Дипломаты отмечают, что такие заявления не только ставят под удар энергетическую безопасность всего региона и подыгрывают Москве, но и наносят прямой ущерб самим европейским коммерческим компаниям, которые продают энергоресурсы.

Киев уверяет, что повреждения нефтепровода «Дружба» стали прямым следствием целенаправленных российских ударов. Сейчас отечественные специалисты проводят стабилизационные и ремонтные работы в условиях постоянной опасности новых ракетных обстрелов. Украинская сторона уже донесла информацию об этих последствиях до правительств Венгрии и Словакии, а также находится на постоянной связи с Европейской Комиссией. Параллельно соседям были предложены альтернативные маршруты для получения нефти не из Российской Федерации.

Привлечение европейских механизмов

Несмотря на политическое давление, Украина заявляет о сохранении статуса надежного транзитера и партнера ЕС. Однако в ответ на безосновательные угрозы Киев серьезно рассматривает возможность применить «Механизм раннего предупреждения», закрепленный в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Министерство призвало правительства Словакии и Венгрии к ответственному поведению и конструктивному диалогу, резюмировав свою позицию так: «Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев».