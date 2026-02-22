Как максимизировать размер пенсии: какие годы стажа выгоднее подавать для расчета выплат

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 17:46 Читати українською

Как максимизировать размер пенсии: какие годы стажа выгоднее подавать для расчета выплат

При оформлении пенсионных выплат граждане Украины имеют законное право самостоятельно влиять на их окончательный размер, выбирая наиболее выгодные периоды своей трудовой биографии. Правильный подход к учету стажа, особенно полученного десятилетия назад, может существенно увеличить ежемесячный доход, тогда как ошибочный выбор расчетных лет способен уменьшить пенсию даже при условии большого общего стажа. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, пишет издание «На пенсии».

При оформлении пенсионных выплат граждане Украины имеют законное право самостоятельно влиять на их окончательный размер, выбирая наиболее выгодные периоды своей трудовой биографии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Автоматический расчет: предел 2000 года

Размер будущей пенсии напрямую зависит от уровня официальной заработной платы, которую человек получал в течение жизни. Поэтому критически важно, чтобы в расчетную формулу попали именно те периоды, когда доходы работника были максимальными.

Согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по умолчанию берет для расчета весь период работы начиная с 1 июля 2000 года. Этот процесс полностью автоматизирован, поскольку информация о зарплатах украинцев после этой даты уже оцифрована и хранится в государственных электронных реестрах.

Когда стоит поднимать архивы

Хотя ПФУ автоматически учитывает доходы за последние два десятилетия, будущие пенсионеры (например, те, кто выходит на пенсию в 2026 году) могут требовать учесть их заработок и за более ранние годы.

Закон позволяет добавить к расчету периоды до 1 июля 2000 года в двух случаях:

  • По личному желанию будущего пенсионера.
  • Если страховой стаж человека после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Эксперт отмечает, что добавлять «старый» стаж целесообразно только в том случае, если в 1980—1990-х годах у вас была действительно высокая официальная зарплата. Это позволит увеличить ваш индивидуальный коэффициент заработка, а следовательно — и саму пенсию. Однако есть строгое требование: любые справки о доходах до 2000 года ПФУ примет только при условии, что они подтверждены первичными бухгалтерскими документами из архивов.

Новые требования к стажу в 2026 году

Помимо размера зарплаты, ключевым критерием остается общая продолжительность работы. В 2026 году правила выхода на заслуженный отдых для 60-летних граждан ужесточились.

Чтобы выйти на пенсию в 2026 году, необходимо соответствовать следующим критериям:

  • В 60 лет: необходимо иметь более 33 лет страхового стажа.
  • В 63 года: право на пенсию возникает при наличии от 23 лет стажа.
  • В 65 лет: достаточно иметь от 15 лет стажа.

Специалисты советуют заранее проанализировать свою трудовую книжку и зарплатные выписки. Оптимальным решением перед подачей документов является предварительная консультация со специалистами, которые помогут математически вычислить самые выгодные годы для подачи в ПФУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами