Как максимизировать размер пенсии: какие годы стажа выгоднее подавать для расчета выплат

При оформлении пенсионных выплат граждане Украины имеют законное право самостоятельно влиять на их окончательный размер, выбирая наиболее выгодные периоды своей трудовой биографии. Правильный подход к учету стажа, особенно полученного десятилетия назад, может существенно увеличить ежемесячный доход, тогда как ошибочный выбор расчетных лет способен уменьшить пенсию даже при условии большого общего стажа. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, пишет издание «На пенсии».

Автоматический расчет: предел 2000 года

Размер будущей пенсии напрямую зависит от уровня официальной заработной платы, которую человек получал в течение жизни. Поэтому критически важно, чтобы в расчетную формулу попали именно те периоды, когда доходы работника были максимальными.

Согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Пенсионный фонд Украины (ПФУ) по умолчанию берет для расчета весь период работы начиная с 1 июля 2000 года. Этот процесс полностью автоматизирован, поскольку информация о зарплатах украинцев после этой даты уже оцифрована и хранится в государственных электронных реестрах.

Когда стоит поднимать архивы

Хотя ПФУ автоматически учитывает доходы за последние два десятилетия, будущие пенсионеры (например, те, кто выходит на пенсию в 2026 году) могут требовать учесть их заработок и за более ранние годы.

Закон позволяет добавить к расчету периоды до 1 июля 2000 года в двух случаях:

По личному желанию будущего пенсионера.

Если страховой стаж человека после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Эксперт отмечает, что добавлять «старый» стаж целесообразно только в том случае, если в 1980—1990-х годах у вас была действительно высокая официальная зарплата. Это позволит увеличить ваш индивидуальный коэффициент заработка, а следовательно — и саму пенсию. Однако есть строгое требование: любые справки о доходах до 2000 года ПФУ примет только при условии, что они подтверждены первичными бухгалтерскими документами из архивов.

Новые требования к стажу в 2026 году

Помимо размера зарплаты, ключевым критерием остается общая продолжительность работы. В 2026 году правила выхода на заслуженный отдых для 60-летних граждан ужесточились.

Чтобы выйти на пенсию в 2026 году, необходимо соответствовать следующим критериям:

В 60 лет: необходимо иметь более 33 лет страхового стажа.

В 63 года: право на пенсию возникает при наличии от 23 лет стажа.

В 65 лет: достаточно иметь от 15 лет стажа.

Специалисты советуют заранее проанализировать свою трудовую книжку и зарплатные выписки. Оптимальным решением перед подачей документов является предварительная консультация со специалистами, которые помогут математически вычислить самые выгодные годы для подачи в ПФУ.