Германия дала «зеленый свет» совместному ядерному проекту Франции и России, несмотря на риски для безопасности

Правительство Германии одобрило реализацию спорной промышленной инициативы, которая предусматривает прямое сотрудничество с российской государственной корпорацией «Росатом». Проект будет развернут на территории немецкой земли Нижняя Саксония и, несмотря на жесткие протесты экологических и антивоенных организаций, получил предварительное одобрение федеральных властей после проведения соответствующих проверок. Об этом сообщает издание Politico.

Суть соглашения

Инициатором проекта выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая является дочерним предприятием французского государственного энергетического гиганта Framatome. Компания планирует наладить на своем действующем заводе в немецком городе Линген производство элементов ядерного топлива по российским чертежам. Для этого французы будут сотрудничать с компанией «ТВЭЛ» — дочерней структурой российского «Росатома», у которой они планируют приобрести соответствующую лицензию.

Федеральные ведомства Германии, в частности Министерство окружающей среды и органы национальной безопасности, недавно завершили экспертную оценку этой инициативы. По итогам проверки Берлин решил разрешить реализацию проекта, хотя и с определенными ограничениями. Теперь последнее слово остается за Министерством окружающей среды Нижней Саксонии, которое ожидало этого политического разрешения от центрального правительства для принятия окончательного решения.

Угроза шпионажа или энергетическая безопасность?

Планы по совместному производству вызвали волну возмущения. Активисты и экологи отмечают, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и общеевропейского курса на энергонезависимость от Москвы, допуск российских государственных компаний к стратегическим объектам в Германии несет прямые риски диверсий и промышленного шпионажа.

В свою очередь руководство французской Framatome защищает свой бизнес-план. В официальном заявлении компании отмечается, что этот проект — это «независимое европейское обеспечение топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС».

В компании уверяют, что сборка топлива по российским лицензиям на немецком заводе является лишь вынужденной временной мерой. Это должно стать переходным этапом, пока европейские инженеры не разработают собственные топливные сборки для реакторов советского типа (водо-водяных энергетических реакторов), которые вообще не нуждались бы в российских технологиях.