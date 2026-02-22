Германия дала «зеленый свет» совместному ядерному проекту Франции и России, несмотря на риски для безопасности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 февраля 2026, 13:15 Читати українською

Германия дала «зеленый свет» совместному ядерному проекту Франции и России, несмотря на риски для безопасности

Правительство Германии одобрило реализацию спорной промышленной инициативы, которая предусматривает прямое сотрудничество с российской государственной корпорацией «Росатом». Проект будет развернут на территории немецкой земли Нижняя Саксония и, несмотря на жесткие протесты экологических и антивоенных организаций, получил предварительное одобрение федеральных властей после проведения соответствующих проверок. Об этом сообщает издание Politico.

Правительство Германии одобрило реализацию спорной промышленной инициативы, которая предусматривает прямое сотрудничество с российской государственной корпорацией «Росатом».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть соглашения

Инициатором проекта выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая является дочерним предприятием французского государственного энергетического гиганта Framatome. Компания планирует наладить на своем действующем заводе в немецком городе Линген производство элементов ядерного топлива по российским чертежам. Для этого французы будут сотрудничать с компанией «ТВЭЛ» — дочерней структурой российского «Росатома», у которой они планируют приобрести соответствующую лицензию.

Федеральные ведомства Германии, в частности Министерство окружающей среды и органы национальной безопасности, недавно завершили экспертную оценку этой инициативы. По итогам проверки Берлин решил разрешить реализацию проекта, хотя и с определенными ограничениями. Теперь последнее слово остается за Министерством окружающей среды Нижней Саксонии, которое ожидало этого политического разрешения от центрального правительства для принятия окончательного решения.

Угроза шпионажа или энергетическая безопасность?

Планы по совместному производству вызвали волну возмущения. Активисты и экологи отмечают, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины и общеевропейского курса на энергонезависимость от Москвы, допуск российских государственных компаний к стратегическим объектам в Германии несет прямые риски диверсий и промышленного шпионажа.

В свою очередь руководство французской Framatome защищает свой бизнес-план. В официальном заявлении компании отмечается, что этот проект — это «независимое европейское обеспечение топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС».

В компании уверяют, что сборка топлива по российским лицензиям на немецком заводе является лишь вынужденной временной мерой. Это должно стать переходным этапом, пока европейские инженеры не разработают собственные топливные сборки для реакторов советского типа (водо-водяных энергетических реакторов), которые вообще не нуждались бы в российских технологиях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 февраля 2026, 13:43
#
Бабло не пахнет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами