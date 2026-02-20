Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине

Минцифры сообщило о продолжении стратегического сотрудничества с правительством Польши по поддержке спутниковой связи в Украине. Польша не только обеспечивает поставки терминалов Starlink, но и берет на себя расходы по оплате услуг связи, что критически важно для стабильной работы украинской инфраструктуры.

Цифровой фундамент во время войны

Бесперебойный интернет сегодня является не только удобством, но и вопросом безопасности и жизнедеятельности страны. Даже во время самых тяжелых блекаутов терминалы Starlink позволяют оставаться на связи:

больницам и пунктам оказания неотложной помощи;

школам и учебным заведениям;

объектам критической инфраструктуры;

государственным учреждениям в прифронтовых регионах.

Польша как стратегический партнер

Польша остается одним из самых больших доноров терминалов спутникового интернета для Украины. За время полномасштабного вторжения Польша передала более 29 000 терминалов.

Кроме передачи оборудования, польская сторона продолжает финансово обеспечивать их ежемесячную работу, что является весомым вкладом в устойчивость украинского цифрового государства.

Слова благодарности

Украинская сторона выразила глубокую признательность вице-премьеру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому, а также всему правительству Польши за непреклонную солидарность и открытость к сотрудничеству.