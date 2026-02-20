К закрытию межбанка в пятницу, 20 февраля, курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и продаже, евро подорожал на 6 копеек в покупке и продаже.
Долар на межбанке подешевел, евро — подорожал
|
Открытие 20 февраля
|
Закрытие 20 февраля
|
Изменения
|
43,26/43,29
|
43,25/43,28
|
1/1
|
50,84/50,86
|
50,90/50,92
|
6/6
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,50 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,33 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,27−43,27, евро — 51,15−51,30 грн.
Источник: Минфин
