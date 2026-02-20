Multi от Минфин
Бонус от Минфина
20 февраля 2026, 18:39

Закон о справедливости социального обеспечения Трампа снизил пенсионные выплаты для 3,2 миллиона пенсионеров — USA Today

Закон о «справедливости» социального обеспечения, подписанный президентом США Дональдом Трампом в начале 2025 года, обернулся для американцев неожиданным налоговым бременем. Хотя документ преследовал цель восстановить полный размер выплат для госслужащих, на практике он создал ситуацию, которую в Конгрессе уже окрестили «налоговой бомбой». Об этом сообщает USA Today.

Закон о справедливости социального обеспечения Трампа снизил пенсионные выплаты для 3,2 миллиона пенсионеров — USA Today
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В чем ловушка «справедливого» закона

Закон отменил нормы, ранее сокращавшие пенсии учителям, полицейским и другим бюджетникам, если они имели дополнительные пенсионные накопления. Поскольку решение было принято задним числом (ретроактивно с 2024 года), пенсионеры получили одноразовую компенсацию — часто это солидные суммы в несколько тысяч долларов.

Этот резкий скачок дохода автоматически поднял многих пенсионеров в высшие налоговые категории. В результате к 85% их социальных выплат стали подлежать налогообложению, хотя раньше этот процент был значительно меньше или нулевым.

Налоги и «штрафы» за медицину

Помимо налога на прибыль, пенсионеры столкнулись с повышением стоимости медицинского страхования Medicare. Из-за разового роста дохода им насчитали надбавку IRMAA — это специальный сбор для состоятельных граждан. Таким образом, получив «бонус» от государства, люди вынуждены отдавать значительную его часть через новые счета.

В Конгрессе уже пытаются исправить ситуацию: в начале февраля был внесен двухпартийный законопроект No Tax on Restored Benefits Act. Его цель — исключить эти ретроактивные выплаты из перечня доходов, подлежащих федеральному налогообложению.

Как пенсионеры могут защититься уже сейчас

Эксперты посоветовали не ждать решения политиков, а действовать через налоговые инструменты:

  • Распределение дохода: IRS позволяет указать в декларации (строка 6c формы 1040), что выплата касается предыдущего года. Это поможет не вылететь в высшую налоговую группу в текущем году.
  • Апелляция по Medicare: Можно подать форму SSA-44, чтобы доказать, что высокий доход был разовым событием и не отражает реальное финансовое состояние пенсионера.

Однако аналитики скептически оценивают шансы на скорейшее принятие нового закона из-за разногласий в Конгрессе, поэтому американским пенсионерам советуют готовиться к сложному налоговому сезону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
