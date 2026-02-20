Национальный банк Украины установил на 23 февраля 2026 официальный курс гривны к доллару на уровне 43,2747 грн/$.
Нацбанк установил курсы валют на понедельник
Курс доллара
На понедельник регулятор определил курс доллара на уровне 43,2747 грн, что немного выше показателя пятницы — 43,2667 грн.
Исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января — 43,4130 грн.
Курс евро
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник составляет 50,9170 грн за евро против 50,9163 грн в пятницу.
Напомним, 19 февраля евро обновил исторический максимум — 51,2577 грн.
Источник: Минфин
