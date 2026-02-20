Британка стала самым богатым человеком мира, но есть один нюанс

Софи Даунинг из Ноттингема получила на Рождество подарочный сертификат, который теоретически сделал ее в 100 000 раз богаче Илона Маска. Однако потратить это состояние он может только на кофе и круассаны, сообщает британское издание Mirror.

Вкус квадриллионов

Девушка считала, что получила обычный ваучер на £10 ($13,50) в сеть кафе 200 Degrees Coffee. Однако на прошлой неделе, покупая матч-лате, она обнаружила, что баланс на карте составляет более 63 квадриллионов фунтов стерлингов (это число с 15 нулями).

Эта сумма не только омрачает состояние богатейших людей планеты, но и в 670 раз превышает общий объем мировой экономики.

Реакция персонала

Когда Софи впервые воспользовалась картой 12 февраля во время обеденного перерыва, бариста был в шоке.

«Лицо парня на кассе просто выражало немой вопрос: „Что?!“. На экране появилось это огромное число. Он сказал, что никогда такого не видел, но позволил мне оставить карту», — вспоминает Софи.

Она предполагает, что при активации сертификата вместо суммы случайно отсканирован штрих-код, который система распознала как баланс.

Честность превыше всего

Несмотря на то, что Софи могла бы «выкупить весь ассортимент кофейни», она решила больше не пользоваться картой. Девушка с юмором заметила, что не хочет злоупотреблять ошибкой, хотя и добавила: «Было бы лучше, если бы это была карта другого магазина».

Само кафе пока не обращалось к Софи по поводу аномального баланса, но новость о «кофейной миллиардерше» уже успела облететь соцсети.