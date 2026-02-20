Доллар завершает лучшую неделю за последние 4 месяца — Bloomberg

Американская валюта демонстрирует уверенный рост, готовясь зафиксировать самую продуктивную неделю с октября прошлого года. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,9% в неделю. Главными драйверами укрепления стали пересмотр прогнозов по процентным ставкам ФРС и обострение ситуации на Ближнем Востоке, что усилило статус доллара как безопасного актива-хранилища. Об этом сообщает Bloomberg.

Геополитика и нефть: почему доллар выигрывает?

Наращивание военных сил США в Персидском заливе заставляет рынки закладывать более высокую вероятность прямого столкновения США и Ирана.

Рост цен на энергоносители оказывает давление на евро и иен, не позволяя им выполнять роль «тихой гавани». В результате инвесторы массово перенаправляют капитал в доллар.

Динамика основных валют за неделю:

Японская иена упала на 1,8%, торгуясь вблизи отметки 155,50 за доллар.

Евро снизилось на 1% до уровня $1,1750.

ФРС не спешит снижать ставки

Еще недавно рынок ожидал активное смягчение политики ФРС, особенно после выдвижения Дональдом Трампом кандидатуры Кевина Орша на должность следующего главы центробанка США. Однако протоколы последнего заседания и свежие экономические данные изменили настроения:

Рынок труда: резкое падение количества заявок на пособие по безработице свидетельствует о силе экономики.

Инфляция: некоторые чиновники ФРС предполагают, что ставки, возможно, придется даже повысить, если инфляция будет оставаться высокой.

Прогнозы: трейдеры теперь ожидают только 58 базисных пунктов снижения ставки в этом году (против 63 б.п. неделю назад).

Что дальше? Фокус на пятницу

Сегодня, 20 февраля, рынок ожидает важные данные из США за декабрь 2025 года:

Индекс расходов на личное потребление (PCE) — ключевой показатель инфляции для ФРС.

Данные по ВВП за последний квартал 2025 года.

Хотя многие эксперты, такие как Натан Туфт из Manulife, считают, что в долгосрочной перспективе доллар остается в нисходящем тренде, текущее сочетание сильной экономики США и геополитических рисков создает идеальные условия для его краткосрочного доминирования.

