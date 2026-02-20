НБУ рассказал, как изменились инвестиции банков в ОВГЗ

Национальный банк Украины опубликовал обзор банковского сектора, в котором зафиксировал устойчивый рост активов финансовых учреждений. Несмотря на активизацию кредитования, банки продолжают оставаться ключевыми инвесторами в государственном долге, наращивая портфели ценных бумаг правительства.

ОВГЗ и депозитные сертификаты: куда банки направляют средства

В течение 2025 года банковский сектор демонстрировал стабильный интерес к государственным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Портфель ОВГЗ вырос на 3,6% за последний квартал и на 4,9% в годовом исчислении. Банки активно поддерживают бюджет, инвестируя в правительственные бумаги.

Депозитные сертификаты НБУ: здесь зафиксирован ситуативный скачок — на 55,2% за квартал и на 42,1% за год.

Такой резкий рост объемов депсертификатов в конце года НБУ называет традиционным. Это связано со значительными государственными расходами в декабре: средства из бюджета попадают на счета бизнеса и населения, а банки в свою очередь размещают этот избыток ликвидности в инструменты Нацбанка. Уже в январе 2026 г. объем этих сертификатов начал сокращаться.