Переговоры, энергетика и ОВГЗ: что повлияет на курс этой недели (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 19 по 25 февраля? В новом выпуске разбираем ключевые факторы, определяющие ситуацию на валютном рынке: период бюджетных платежей, спрос на валюту со стороны энергетики, действия НБУ и геополитические сигналы по международным переговорам.

Отдельно анализируем ситуацию с ОВГЗ, поведение инвесторов, прогноз по золоту и паре евро/доллар, ведь именно внешние рынки формируют дополнительное давление на курс в Украине. Хватит ли резервов для сглаживания колебаний? В каком коридоре будет держаться доллар на межбанке и наличных? И что будет с евро при волатильности — смотрите в полном прогнозе.