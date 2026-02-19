К закрытию межбанка в четверг, 19 февраля, курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже, евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 19 копеек в продаже.
Евро резко подешевел на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 февраля
|
Закрытие 19 февраля
|
Изменения
|
43,25/43,28
|
43,26/43,29
|
1/1
|
51,05/51,06
|
50,84/50,87
|
21/19
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,53 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,25−43,30, евро — 51,20−51,40 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии