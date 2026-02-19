Гривна восстановилась после рекордного падения по отношению к евро: курс НБУ на пятницу

Национальный банк Украины установил на 20 февраля 2026 официальный курс гривны на уровне 43,27 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 2 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Курс доллара

На пятницу НБУ установил официальный курс гривны на уровне 43,27 грн, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (43,29 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Курс гривны к евро составляет 50,92 грн за евро, что на 34 копейки меньше, чем в четверг (51,26 грн), когда был установлен новый исторический максимум европейской валюты.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту