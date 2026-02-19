Нефтегазовые доходы россии в феврале упадут вдвое — Reuters

Согласно расчетам агентства Reuters, государственные доходы россии от продажи нефти и газа в феврале 2026 года сократятся почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что они составят 410 млрд рублей ($5,35 млрд).

Главными причинами такого обрушения аналитики называют падение мировых цен на энергоносители и нетипичное укрепление курса рубля.

Нефтегазовый сектор является критически важным для Кремля, поскольку он обеспечивает более 20% всех поступлений в федеральный бюджет, которые сейчас преимущественно направляются на финансирование военных расходов.

Общий доход за январь-февраль 2026 года ожидается на уровне 800 млрд рублей, что почти вдвое меньше показателя прошлого года (1,56 трлн рублей).

Сравнение с январем: в месячном исчислении доход может вырасти на символические 3,1%, но только благодаря субсидиям (демпферным выплатам), которые государство обычно выплачивает нефтеперерабатывающим заводам.

В этом месяце нефтяные компании сами выплатят государству около 42 млрд рублей через механизм демпфера, поскольку продажа горючего за границу становится менее выгодной.

Российский бюджет на 2026 год рассчитан исходя из ожидаемого годового дохода от нефти и газа в размере 8,92 трлн. рублей. Тем не менее, нынешние темпы поступлений ставят эти планы под угрозу.

В прошлом году нефтегазовые доходы уже упали на 24% до самого низкого уровня с 2020 года. Аналитики отмечают, что снижение доходов происходит на фоне ужесточения санкций США и Европы, ограничивающих круг покупателей российского сырья и заставляющих Кремль продавать нефть с большими дисконтами.

По прогнозам аналитиков, если такая тенденция сохранится, дефицит российского бюджета по итогам 2026 года может оказаться значительно больше официально запланированных 1,6% ВВП.