українська
19 февраля 2026, 18:00

Солнечная генерация в жилом строительстве: как ЖК Gravity Park отвечает на энергетические вызовы войны

Этой зимой киевляне столкнулись с одним из самых сложных периодов за все годы полномасштабной войны. Длительные отключения света и тепла и нестабильные графики стали новой реальностью столицы. Даже без новых атак на энергосистему последствия предыдущих разрушений будут еще долго влиять на город — восстановление инфраструктуры растянется на годы.

Этой зимой киевляне столкнулись с одним из самых сложных периодов за все годы полномасштабной войны.

Эти обстоятельства изменяют и подходы к выбору жилья. Если раньше одним из главных критериев была физическая безопасность и наличие укрытия, то сегодня все большее значение приобретает энергонезависимость. И этот запрос долго не исчезнет после завершения войны.

При этом некоторые девелоперы уже давно позаботились об автономности своих ЖК. Один из примеров — Gravity Park, который называют первым энергонезависимым жилым комплексом столицы. Его энергосистемы работают независимо от городских блэкаутов: при отключениях в общей сети электроснабжение для жителей сохраняется.

Основой системы является солнечная генерация. На крышах установлены панели Jinko, производящие постоянный ток. Через инверторы DEYE он преобразуется в переменный и подается во внутреннюю сеть комплекса. А излишки энергии накапливаются в железофосфатных аккумуляторах и используются ночью или в облачную погоду. Таким образом, формируется резерв, достаточный для стабильной работы энергосистем.

Gravity Park - первый энергонезависимый жилой комплекс столицы

Собственная генерация также позволила девелоперу «Креатор-Буд» ввести тариф Free Watt с ценой 2,30 грн за кВт·ч, что существенно ниже стандартного тарифа 4,32 грн. Он начинает действовать автоматически после заключения договора с управляющей компанией. В то же время, комплекс подключен и к городской сети, что, однако, не влияет на сниженную цену для жителей.

Кроме того, благодаря автономности ЖК его жители не платят за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования — в лифтах, подъездах, коридорах и паркинге. А при отключениях не только сохраняется питание в домах: также работает общее освещение, системы безопасности и т. д.

При этом уже существующая система будет масштабироваться вместе с развитием комплекса. Каждый новый дом получает свои панели, инверторы и накопители. Например, в доме № 2 инвертор обеспечивает 30 кВт·ч, а аккумулятор накапливает до 20 кВт·ч. Дополнительно будет функционировать и общая станция с инвертором 100 кВт·ч и аккумулятором на 250 кВт·ч, что позволяет перераспределять ресурс между домами в зависимости от потребностей.

Gravity Park расположен на Берестейском проспекте, 139, в окружении зеленых зон Святошинского района Киева. В настоящее время в ЖК введены в эксплуатацию четыре дома, еще девять планируют завершить в течение 2026 года. В то же время, уже сегодня проект девелопера «Креатор-Буд» демонстрирует подход, который превращается в новый стандарт для столичного рынка — с собственной генерацией, экономией ресурсов и реальной энергетической независимостью.

Источник: Минфин
