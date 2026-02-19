Владельцы элитных авто уплатили 34,6 млн грн транспортного налога: больше всего — в Киеве

По итогам января 2026 года владельцы дорогих автомобилей направили в местные бюджеты 34,6 млн грн транспортного налога. Этот платеж обеспечили 2812 плательщиков — как физические лица, так и предприятия. Об этом сообщает ГНС 19 февраля.

Рост поступлений

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поступления выросли на 18,5%. В январе 2025 года этот показатель составил 29,2 млн грн.

Где оплатили больше всего

Лидерами по объемам уплаты стали:

Киев — 10,7 млн грн,

Днепропетровская область — 2,8 млн грн,

Киевская область — 2,8 млн грн,

Львовская область — 2,7 млн гривен.

Именно эти регионы традиционно демонстрируют самые высокие показатели из-за большого количества премиальных автомобилей.

Налог на авто

В официальный перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2026 году, включено 1259 моделей премиум- и люкс-класса, определенную Министерством экономики Украины. Список обнародован на официальном сайте министерства и является основанием для начисления налога.

Среди марок, автомобили которых чаще всего входят в список, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

В налогообложение попадают автомобили в возрасте до 5 лет, средняя рыночная стоимость которых превышает установленный порог.

В 2026 году это более 3,2 млн грн. Для таких авто установлена фиксированная ставка транспортного налога — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

Транспортный налог полностью зачисляется в местные бюджеты. Поэтому каждая уплаченная гривна этого налога направляется на финансирование социальных программ, развитие инфраструктуры общин и поддержку экономической устойчивости регионов.