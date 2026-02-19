Multi от Минфин
19 февраля 2026, 13:27 Читати українською

Украинцы сняли с карт 2,4 трлн грн в год — в 2,8 раза больше, чем держат на гривневых депозитах

Украинцы в 2025 году суммарно сняли с карточек в пределах Украины 2,4 трлн грн, а это почти в 2,8 раза больше уровня депозитов населения в гривне. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.

Украинцы в 2025 году суммарно сняли с карточек в пределах Украины 2,4 трлн грн, а это почти в 2,8 раза больше уровня депозитов населения в гривне.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Операции с карточками

По словам Шевчишина, в операциях по карточкам внутри страны, снятие наличных — это 53,5% по сумме, хотя по количеству сделок это лишь 6,2%, что указывает на то, что снимают очень значительные суммы (в пределах разрешенных ограничений 100 грн в день на один счет в банке), и это ограниченное количество сделок.

«Этот перекос очень ярко показывает, как работают дропперы (финансовые мулы), а также как наличные деньги обеспечивают теневой сектор. В данном случае наличные деньги: гривна и валюта. Еще из интересного — среднемесячный уровень наличных денег в обращении (согласно агрегатору М0, который публикует НБУ) в 2025 году составлял 803,78 млрд грн. Среднемесячный уровень снятия наличных в 2025 году был 200,75 млрд грн. Это указывает, что где-то 600 млрд грн наличных остаются на руках населения. Это 6,7% ВВП.

Снятие наличных в номинальный ВВП тоже интересно: 2024: 29,5% 2025: 27% то есть, сохраняется тренд на снижение зависимости от наличности, и соответственно детенизации экономики", — пояснил аналитик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+12
kadaad1988
kadaad1988
19 февраля 2026, 14:03
#
Закономерное явление, если из-за действий воровской власти, жизнь дорожает каждый день.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
