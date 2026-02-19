Payoneer запускает решение для работы со стейблкоинами

Глобальная финтех-компания Payoneer объявила о запуске функционала для работы со стейблкоинами, интегрированным в платформу Payoneer. Об этом говорится в сообщении компании.

Как работает инструмент

Новые инструменты, реализуемые на базе Bridge — ведущей инфраструктурной платформы для стейблкоинов и компании группы Stripe, позволят бизнесу безопасно получать, хранить и отправлять стейблкоины в своей повседневной международной работе.

Использование стейблкоинов стремительно растет, а практические примеры их применения открывают возможности более быстрых расчетов и непрерывного, управляемого движения средств. Однако для многих компаний, работающих на международных рынках, особенно на развивающихся рынках, интеграция и внедрение остаются сложными.

Конвертация стейблкоинов в локальные валюты, несогласованные рабочие процессы, сложность блокчейн-инфраструктуры и меняющаяся регуляторная среда до сих пор ограничивают масштабное внедрение технологии.

Что это даст компаниям

Payoneer в сотрудничестве с Bridge интегрирует в свою платформу полный цикл операций со стейблкоинами. Например, оптовые компании смогут получать оплату в стейблкоинах, а маркетинговые агентства использовать их для расчетов с международными поставщиками и подрядчиками.

Средства можно безопасно хранить в стейблокинах или при необходимости выводить на локальный банковский счет, упрощая работу в разных странах и валютах.

Когда появится на других рынках

Payoneer запустит новый функционал работы со стейблокинами, интегрированный в платформу компании, на отдельных рынках во втором квартале 2026 года.

В течение года запуск будет постепенно масштабироваться с расширением функционала и географии.

Компании могут зарегистрироваться, чтобы узнать больше и подать заявку на ранний доступ по ссылке: https://t.co/cLClQmb4LI .