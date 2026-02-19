Курс валют в четверг: евро в банках подешевел на 20 копеек

В четверг, 19 февраля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,02−43,52 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,51 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,28−43,30, евро — 51,30−51,46 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,25−43,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,05−51,06 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту