К закрытию межбанка в среду, 18 февраля, курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 16 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 18 февраля
|
Закрытие 18 февраля
|
Изменения
|
43,31/43,34
|
43,25/43,28
|
6/6
|
51,26/51,28
|
51,10/51,13
|
16/15
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,05−43,55 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,60 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,28−43,30, евро — 51,40−51,50 грн.
Источник: Минфин
