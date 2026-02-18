В январе украинцы приобрели 3,1 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает «Укравтопром».
В Украине на 20% вырос спрос на подержанные автомобили из США. Топ-5 самых популярных моделей
Наибольшую долю составили бензиновые автомобили — 58%. Электромобили заняли 22%, гибридные — 11%, дизельные — 6%, автомобили с ГБО — 3%.
Какого возраста авто
Средний возраст ввезенных «американцев» с пробегом составил 6,8 лет.
Топ-5 самых популярных подержанных моделей
- Ford Escape — 349 единиц
- Nissan Rogue — 242 единицы
- BMW X3 — 223 единицы
- Tesla Model 3 — 217 единиц
- BMW X5 — 182 единицы.
Источник: Минфин
