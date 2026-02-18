Курс евро установил новый исторический рекорд по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные НБУ, который установил новые курсы валют на четверг, 19 февраля.
Официальный курс евро установил новый рекорд: 51,26 грн
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 43,29 грн. Это на 3 копейки больше, чем в среду (43,26).
Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,26 грн, что на 9 копеек больше, чем в среду (51,17).
Последний исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26). Таким образом, евро обновило эту вершину.
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на четверг: 12,14 грн (в среду курс был 12,15 грн).
