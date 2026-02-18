Multi от Минфин
18 февраля 2026, 16:16 Читати українською

Майкл Сейлор назвал три ключевых драйвера роста биткоина

Председатель компании Strategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоина, Майкл Сейлор заявил, что долгосрочный рост первой криптовалюты обеспечивается тремя ключевыми факторами.

Председатель компании Strategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоина, Майкл Сейлор заявил, что долгосрочный рост первой криптовалюты обеспечивается тремя ключевыми факторами.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпрос на биткоинПо его словам, спрос на биткоин формируется сразу в нескольких направлениях: как на цифровой аналог золота, как на инструмент трансформации финансовой системы и как на форму собственности, которую можно свободно перемещать между странами.
Фото: Майкл Сейлор

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос на биткоин

По его словам, спрос на биткоин формируется сразу в нескольких направлениях: как на цифровой аналог золота, как на инструмент трансформации финансовой системы и как на форму собственности, которую можно свободно перемещать между странами.

Независимо от экономической конъюнктуры хотя бы один из этих факторов будет поддерживать долгосрочный рост актива. Сейлор отметил, что текущий спад на крипторынке можно назвать криптозимой, однако она значительно мягче предыдущих циклов.

По его словам, нынешняя коррекция не выходит за рамки исторической нормы и, вероятно, окажется короче прошлых спадов, после чего последуют фазы восстановления и нового роста.

«Все больше инвесторов добавляют небольшую долю BTC в портфель ради диверсификации, даже если не являются идеологическими сторонниками. Криптоиндустрия перешла в фазу более зрелого институционального участия по сравнению с предыдущими циклами», — пояснил Сейлор.

В Strategy намерены продолжать приобретать биткоин как минимум раз в квартал независимо от текущей цены. Волатильность для первой криптовалюты естественна, и стратегию компании это не изменит.

У компании достаточно наличности, чтобы покрывать обязательства в течение двух лет даже в условиях замороженного рынка, добавил он.

Ранее в программе What Bitcoin Did Сейлор заявил, что реальный прогресс биткоина проявляется не в графиках цен, а в криптоинвестициях крупных компаний и готовности банков использовать BTC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
