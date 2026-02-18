Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вернулся к рассмотрению законопроекта № 8143. Этот документ предлагает революционные изменения для микробизнеса: предоставить украинским домохозяйствам (семьям) право легально заниматься предпринимательством без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП). Главными условиями для такой деятельности являются годовой доход не более 8 миллионов гривен, привлечение к работе исключительно членов домохозяйства и подача единой годовой налоговой декларации. Об этом сообщает судебно-юридическая газета Sud.ua 18 февраля.
В Раде хотят дать украинцам возможность вести бизнес без ФЛП
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что позволят делать без официальной регистрации
Согласно законопроекту, без статуса ФЛП семьи смогут легально предоставлять широкий спектр услуг. В целом разрешается любая экономическая деятельность, не требующая специальных лицензий и не относящаяся к независимой профессиональной деятельности.
В перечень разрешенных услуг входят:
- Розничная торговля на рынках и из лотков;
- Косметологические (эстетические) и парикмахерские услуги;
- Репетиторство, юридические консультации, услуги гувернеров;
- Уход за немощными или больными людьми, услуги домашней прислуги;
- Деятельность в сфере ресторанного хозяйства (приготовление пищи);
- Ремонт бытовой техники, мебели, одежды, обуви, радиоаппаратуры
и т. д.;
- Перевозка пассажиров и грузов;
- Услуги по уборке, стирке и глажке.
Налоги, учет и социальная помощь
Документ существенно меняет подход к финансам семей. В расходы домохозяйства будет разрешено записывать не только прямые расходы на ведение бизнеса, но и суммы на содержание каждого члена семьи — в размере 60% от среднемесячной зарплаты по стране за прошлый год. Сам учет доходов будет максимально упрощен, его правила должен разработать Кабинет Министров.
Кроме того, законопроект напрямую связывает ведение бизнеса с социальными выплатами. Вводится понятие «социального трансфера» — государственной финансовой помощи. Чтобы получить такую поддержку, семья будет обязана подать годовую декларацию о своих реальных доходах (это правило не будет распространяться на стипендии и пенсии). По мнению авторов, это сделает государственную помощь адресной и исключит нецелевое расходование бюджетных средств.
Риски: коррупция и юридическая путаница
Несмотря на идею детенизации микробизнеса, законопроект столкнулся с жесткой критикой Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ). Эксперты указывают на ряд серьезных пробелов:
- Коррупционные риски: Закон фактически позволяет вести бизнес всем членам домохозяйства. Это означает, что предпринимательством легально смогут заниматься даже те люди, которым это строго запрещено антикоррупционным законодательством (например, государственные служащие или правоохранители), если они являются частью такого домохозяйства.
- Юридический хаос в понятиях: Документ предлагает внести в Гражданский кодекс термин «свобода создания домохозяйств», но не дает четкого определения этого понятия. Это создает прямой конфликт с Семейным кодексом, где фигурирует понятие «семья». До сих пор термин «домохозяйство» использовался в Украине исключительно для статистической переписи населения, а не как форма субъекта хозяйствования.
- Отсутствие механизмов: В тексте вообще не прописано, что делать государству, если семья нарушит установленные правила (например, наймет посторонних работников или превысит лимит дохода).
Комментарии - 3
Рада робить новий схематоз, ще прозоріший.