В Раде хотят дать украинцам возможность вести бизнес без ФЛП

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вернулся к рассмотрению законопроекта № 8143. Этот документ предлагает революционные изменения для микробизнеса: предоставить украинским домохозяйствам (семьям) право легально заниматься предпринимательством без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП). Главными условиями для такой деятельности являются годовой доход не более 8 миллионов гривен, привлечение к работе исключительно членов домохозяйства и подача единой годовой налоговой декларации. Об этом сообщает судебно-юридическая газета Sud.ua 18 февраля.

Что позволят делать без официальной регистрации

Согласно законопроекту, без статуса ФЛП семьи смогут легально предоставлять широкий спектр услуг. В целом разрешается любая экономическая деятельность, не требующая специальных лицензий и не относящаяся к независимой профессиональной деятельности.

В перечень разрешенных услуг входят:

Розничная торговля на рынках и из лотков;

Косметологические (эстетические) и парикмахерские услуги;

Репетиторство, юридические консультации, услуги гувернеров;

Уход за немощными или больными людьми, услуги домашней прислуги;

Деятельность в сфере ресторанного хозяйства (приготовление пищи);

Ремонт бытовой техники, мебели, одежды, обуви, радиоаппаратуры и т. д. ;

; Перевозка пассажиров и грузов;

Услуги по уборке, стирке и глажке.

Налоги, учет и социальная помощь

Документ существенно меняет подход к финансам семей. В расходы домохозяйства будет разрешено записывать не только прямые расходы на ведение бизнеса, но и суммы на содержание каждого члена семьи — в размере 60% от среднемесячной зарплаты по стране за прошлый год. Сам учет доходов будет максимально упрощен, его правила должен разработать Кабинет Министров.

Кроме того, законопроект напрямую связывает ведение бизнеса с социальными выплатами. Вводится понятие «социального трансфера» — государственной финансовой помощи. Чтобы получить такую поддержку, семья будет обязана подать годовую декларацию о своих реальных доходах (это правило не будет распространяться на стипендии и пенсии). По мнению авторов, это сделает государственную помощь адресной и исключит нецелевое расходование бюджетных средств.

Риски: коррупция и юридическая путаница

Несмотря на идею детенизации микробизнеса, законопроект столкнулся с жесткой критикой Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ). Эксперты указывают на ряд серьезных пробелов: