Институционные инвесторы теперь могут торговать на Binance под залог казначейских фондов США

Крупнейшая криптобиржа мира Binance и один из старейших инвестиционных гигантов США Franklin Templeton объявили о запуске совместной программы внебиржевого обеспечения. Это решение позволяет крупному капиталу торговать криптовалютой, не выводя свои активы из регулируемой банковской среды.

Двойная выгода: доходность и ликвидность

Ключевым инструментом программы стал токенизированный фонд денежного рынка Benji от Franklin Templeton. Ранее институциональные игроки должны были выбирать: либо держать средства в надежных облигациях США под 4−5% годовых, либо переводить их на криптобиржу для активной торговли, где эти деньги лежат без процентов.

Теперь эти процессы объединены:

Активы работают: инвестор покупает токенизированные акции фонда Benji, приносящие стабильный пассивный доход в фиатных долларах .

Активы как залог: эти же акции отражаются в торговом терминале Binance как обеспечение (маржа). На них можно открывать позиции в биткоине, эфире или других активах.

Безопасность через систему «зеркального отображения»

Главной особенностью программы является то, что реальные активы не попадают на баланс Binance. Они хранятся у независимого кастодиана Ceffu, у которого есть соответствующие лицензии и сертификаты безопасности.

Это полностью нивелирует так называемый риск контрагента — даже в случае технических проблем или банкротства торговой платформы, средства инвесторов остаются под контролем регулируемого хранителя.

Почему это важно для рынка?

Партнерство между Binance и компанией с активами на $1,7 трлн свидетельствует об окончательном слиянии традиционных финансов и цифровых активов.

Эксперты отмечают, что это создает прецедент использования токенизированных реальных активов (RWA) в качестве рабочего инструмента. Для рынка это означает приход новой волны ликвидности от консервативных фондов, ранее избегавших криптобирж из-за регуляторных рисков и неэффективного использования капитала.