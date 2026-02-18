Крупнейшая криптобиржа мира Binance и один из старейших инвестиционных гигантов США Franklin Templeton объявили о запуске совместной программы внебиржевого обеспечения. Это решение позволяет крупному капиталу торговать криптовалютой, не выводя свои активы из регулируемой банковской среды.
Институционные инвесторы теперь могут торговать на Binance под залог казначейских фондов США
Двойная выгода: доходность и ликвидность
Ключевым инструментом программы стал токенизированный фонд денежного рынка Benji от Franklin Templeton. Ранее институциональные игроки должны были выбирать: либо держать средства в надежных облигациях США под 4−5% годовых, либо переводить их на криптобиржу для активной торговли, где эти деньги лежат без процентов.
Теперь эти процессы объединены:
- Активы работают: инвестор покупает токенизированные акции фонда Benji, приносящие стабильный пассивный доход в фиатных долларах .
- Активы как залог: эти же акции отражаются в торговом терминале Binance как обеспечение (маржа). На них можно открывать позиции в биткоине, эфире или других активах.
Безопасность через систему «зеркального отображения»
Главной особенностью программы является то, что реальные активы не попадают на баланс Binance. Они хранятся у независимого кастодиана Ceffu, у которого есть соответствующие лицензии и сертификаты безопасности.
Это полностью нивелирует так называемый риск контрагента — даже в случае технических проблем или банкротства торговой платформы, средства инвесторов остаются под контролем регулируемого хранителя.
Почему это важно для рынка?
Партнерство между Binance и компанией с активами на $1,7 трлн свидетельствует об окончательном слиянии традиционных финансов и цифровых активов.
Эксперты отмечают, что это создает прецедент использования токенизированных реальных активов (RWA) в качестве рабочего инструмента. Для рынка это означает приход новой волны ликвидности от консервативных фондов, ранее избегавших криптобирж из-за регуляторных рисков и неэффективного использования капитала.
