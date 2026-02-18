Multi от Минфин
українська
18 февраля 2026, 13:12 Читати українською

Кредиты растут, депозиты падают: итоги банковского сектора за январь от НБУ

Национальный банк Украины обнародовал статистику работы банковской системы за первый месяц 2026 года. Главные тренды января — оживление кредитования (особенно среди населения) и заметный отток средств со счетов бизнеса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кредиты растут, депозиты падают: итоги банковского сектора за январь от НБУ
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кредитование: население в лидерах

Общий объем выданных кредитов в январе вырос на 1,2% (+14,8 млрд грн), достигнув отметки в 1,21 трлн.

Домохозяйства стали основным драйвером роста. Кредитный портфель населения увеличился на 2,4% (+8,1 млрд. грн). В годовом исчислении (по сравнению с январем 2025-го) кредитование населения продемонстрировало впечатляющий скачок на 26,5%.

Корпоративный сектор тоже нарастил заимствования, но скромнее — на 0,9% (+7,2 млрд грн). Интересно, что компании предпочитали гривневые кредиты, тогда как валютные ссуды несколько сократились.

Депозиты: бизнес забирает средства

Депозитная база банков за месяц сократилась на 2,1% (-67,8 млрд грн), опустившись до 3,17 трлн.

Причина падения — массовое сокращение остатков на счетах бизнеса. Гривневые вклады предприятий упали сразу на 5,5% (-72,8 млрд. грн.).

Население вело осторожнее. Объем гривневых вкладов граждан остался почти на уровне декабря, а вот валютные депозиты выросли на 1,2% ($129,9 млн).

Влияние валютного курса

Январь показался беспокойным для национальной валюты. Официальный курс доллара за месяц поднялся с 42,35 до 42,85 грн/$1. При этом 19 января было зафиксировано историческое падение гривны, когда официальный курс составил 43,41 грн/$1.

Годовая ретроспектива (январь 2026 по январь 2025)

За год структура банковских портфелей существенно изменилась:

  • Бизнес стал на 22% больше держать денег в гривне, но сократил гривневое кредитование на 1,8%.
  • Население нарастило и депозиты (18,7%), и кредиты (26,5%) в национальной валюте.

Что касается валютных кредитов, то бизнес увеличил их на 18,1%, в то время как население уменьшило на 12,4%. Валютные депозиты юридических лиц снизились на 2%. Население нарастило валютные вклады — на 8,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
