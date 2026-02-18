Multi от Минфин
18 февраля 2026, 12:54 Читати українською

Людей, получающих госпенсии в США, становится значительно больше, чем тех, кто их финансирует

В государственной пенсионной системе Соединенных Штатов закрепился опасный демографический тренд: людей, получающих пенсии, теперь значительно больше, чем тех, кто их финансирует своими взносами. Этот дисбаланс заставляет пенсионные фонды все больше рисковать на фондовом рынке, чтобы покрыть нехватку денег. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на данные Equable Institute.

В государственной пенсионной системе Соединенных Штатов закрепился опасный демографический тренд: людей, получающих пенсии, теперь значительно больше, чем тех, кто их финансирует своими взносами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исторический перелом и неутешительная статистика

Фундаментальный перелом в системе произошел еще в 2012 году. Если в 2001 году 12,7 миллиона работающих американцев содержали 7,6 миллиона пенсионеров, то через одиннадцать лет ситуация кардинально изменилась. В 2012 году количество тех, кто вышел на заслуженный отдых (13,3 млн), впервые превысило количество работников (13,2 млн).

С тех пор разрыв только увеличивался. Своего пика он достиг в 2023 году: 19,5 миллиона пенсионеров против 13,7 миллиона активных работников. Хотя данные за 2024 год демонстрируют незначительное восстановление количества работников (до 14,5 млн) и уменьшение количества пенсионеров (до 18,8 млн), получателей выплат все равно намного больше, чем налогоплательщиков.

Американская пенсионная система

Приведенные цифры касаются не всего рынка труда США (ведь общее количество работников там превышает 160 млн), а исключительно системы государственных пенсий (public pensions) — то есть работников государственного сектора (учителей, полицейских, местных чиновников и т. д.).

Американцы, работающие в частном секторе, не платят взносы непосредственно в государственные пенсионные фонды.

Почему этот дисбаланс является критическим

Государственные пенсионные фонды финансируются из трех основных источников:

  • отчисления из заработной платы работников;
  • финансовые взносы работодателей;
  • прибыль от инвестиций.

Когда соотношение работающих к пенсионерам падает, фонды получают меньше «живых» денег, но вынуждены выплачивать больше. Это создает так называемый финансовый разрыв. Чтобы покрыть разницу и вовремя выплачивать пенсии, фонды вынуждены более агрессивно инвестировать имеющиеся средства в акции и облигации. Как следствие, стабильность выплат пожилым людям становится критически зависимой от состояния финансовых рынков и биржевых колебаний.

Долголетие против экономики

Главная причина этой тенденции заключается в общем старении нации. Люди живут дольше, а значит, получают пенсионные выплаты в течение большего количества лет. В то же время рост количества рабочих мест в государственном секторе замедлился, что сужает базу доноров системы. Эксперты отмечают, что даже высокие доходы от удачных инвестиций не всегда могут компенсировать эту структурную демографическую проблему.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Smerch747
Smerch747
18 февраля 2026, 13:04
#
Популізм завжди ламається. Добровільно і усвідомлено, або примусово і жорстко.
